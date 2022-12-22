الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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    وزير الخارجية السويدي: نحترم تعهداتنا لتركيا وفقا للاتفاقية الثلاثية للانضمام لحلف الناتو

    منذ 11 دقيقة
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