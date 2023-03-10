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كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي: الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل بشكل ملائم مع الموضوعات الشائكة في العالم وفقا لرغبات كل الدول
منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 10 - مارس - 2023 4:27 مساءً
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