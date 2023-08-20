الأثنين 4 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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    وزير الخارجية الصيني: بعد حوار الصين مع السعودية وإيران واصل البلدان اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات وقيادة تشكيل "موجة مصالحة" في الشرق الأوسط

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