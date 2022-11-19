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    وزير الخارجية العماني في طهران ويؤكد ان الحوار والدبلوماسية هما الطريق الوحيد لحل كل الخلافات

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2022 10:39 مساءً
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