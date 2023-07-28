الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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وزير الخارجية الفرنسي: الانقلاب في النيجر ليس هو النهاية وهناك أفق لحل الأزمة
منذ 5 دقائق
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