الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
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    وزير الخارجية المصري: إثيوبيا لم تظهر أي توجه بشأن الحلول المطروحة لأزمة سد النهضة

    منذ 49 ثانية
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