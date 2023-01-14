الأحد 21 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023
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وزير الخارجية اليمني: لا يمكن تحقيق السلام في اليمن بوجود ميليشيات الحوثي
منذ 8 دقائق
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