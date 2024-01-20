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    وزير الخارجية عبد الله بوحبيب غادر الى نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط

    منذ 40 دقيقة
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