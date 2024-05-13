الأثنين 5 ذو القعدة 1445 ﻫ - 13 مايو 2024 |
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    وزير الخارجية غادر إلى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ 33 المزمع عقدها في البحرين

    منذ ساعتين
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