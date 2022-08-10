الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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    وزير الخارجية والمغتربين التقى سفيرة كندا شانتال شاستناي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان وكانت مناسبة للبحث في ملف النازحين السوريين والعلاقات الثنائية بين البلدين

    منذ 4 دقائق
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