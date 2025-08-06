الأربعاء 12 صفر 1447 ﻫ - 6 أغسطس 2025 |
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    وزير الخارجية يوسف رجي: قرار الحكومة حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء

    منذ ساعة واحدة
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