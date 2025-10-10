الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025
وزير الخارجية يوسف رجي: هناك التزام من الجانبين السوري واللبناني واحترام للدولة اللبنانية مع عدم التدخل بشؤونها وهذا مسار إيجابي
منذ ساعتين
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح
بو صعب: حصرية السلاح بيد الدولة أولوية… وباسيل مدعو إلى مراجعة خياراته