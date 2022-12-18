الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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    وزير الداخلية الأردني: لا ملاحقة أمنية لأي شخص شارك بالاعتصامات أو الاحتجاجات

    منذ ساعة واحدة
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