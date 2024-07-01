الأثنين 25 ذو الحجة 1445 ﻫ - 1 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا" يعلن اعتقال 67 شخصًا ألحقوا أضرارًا بالمركبات والمنازل وأماكن العمل التي يمتلكها سوريين خلال الأحداث التي وقعت في قيصري مساء الأحد

    منذ 3 ساعات
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      مطار بيروت- ارشيف
      تحذيرات للرعايا وضغوط... ما الحقيقة؟
      إصابات في الجيش الإسرائيلي
      18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
      ألم الظهر- تعبيرية
      خطة سحرية لتخفيف آلام أسفل الظهر