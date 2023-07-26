الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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وزير الداخلية التونسي: قمنا باستعادة جثامين 901 شخص من طالبي اللجوء غرقوا في البحر منذ بداية العام الجاري
منذ 38 دقيقة
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