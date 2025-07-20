الأحد 25 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025 |
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    وزير الداخلية السوري: وقف إطلاق النار هو تمهيد لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة وانتشار قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء صمام أمان للاستقرار والتهدئة

    منذ 3 دقائق
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