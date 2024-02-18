الأثنين 8 شعبان 1445 ﻫ - 19 فبراير 2024 |
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    وزير الداخلية: الموفدون الدوليون جميعهم أكدوا حرصهم على بقاء لبنان بعيدا عن الحرب ونحن نؤكد على الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية التي تحمي لبنان

    منذ ساعة واحدة
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