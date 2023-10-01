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    وزير الداخلية بسام مولوي من طرابلس: نتمنّى للجميع التوفيق في انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي وأن يكون الخيار هو الأفضل لما فيه مصلحة وخدمة وتطوّر لبنان فالمجلس له دور كبير بالتمسّك في الأمور التي تُبقي على وحدة لبنان

    منذ 51 دقيقة
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