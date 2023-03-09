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    وزير الداخلية: حريصون على إتمام تجنيس اللاعب الأميركي لكرة السلة ليتمكن من اللعب مع المنتخب الوطني وفق آلية قانونية "لا تستفز أحداً" وهذا أمر وطني لا يجب تسييسه

    منذ 41 ثانية
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