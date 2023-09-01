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    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: نُعلن إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية التي تُعتبر ضرورية لتأمين حقوق الدولة والمواطنين وما يحصل خطوة مهمّة على طريق السلامة المرورية

    منذ ساعة واحدة
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