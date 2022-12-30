الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي: ستكون 350 كنيسة محميّة و519 ضابطاً منتشراً على الأرض و7700 عنصر و433 دورية منتشرة لحفط الأمن والنظام ليلة رأس السنة وسأسهر على حفظ الأمن والأمان والخطة الأمنية تمتدّ إلى ما بعد 1-1-2023

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت

      الأكثر قراءة

      بيليه
      مشهد مؤثّر.. آخر صورة لبيليه قبل لحظات من وفاته
      النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
      مفاجأة مدوية.. نجم عالمي آخر قد يلحق برونالدو إلى نادي النصر!
      بيليه ومارادونا
      فيديو "نادر" بين مارادونا وبيليه: "حلمي أن ألعب الكرة معك برأسي"