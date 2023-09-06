الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
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    وزير الداخلية يكلف العقيد المهندس في قوى الأمن الداخلي خالد يوسف بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات بدلاً من العميد علي طه

    منذ ساعتين
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