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    وزير الدفاع الأمريكي: الضربة تأتي ردا على سلسلة هجمات استهدفت قواتنا في العراق وسوريا

    منذ 38 ثانية
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