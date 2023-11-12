الأثنين 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023
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الصحة
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استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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وزير الدفاع الأمريكي: الضربتان استهدفتا منشأة تدريب ومنزلا آمنا قرب مدينتي البوكمال والميادين
منذ ساعة واحدة
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