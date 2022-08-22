الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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    وزير الدفاع الإسرائيلي: آمل ألا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان لأنّ ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها

    منذ 7 دقائق
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