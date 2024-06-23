الأحد 17 ذو الحجة 1445 ﻫ - 23 يونيو 2024 |
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    وزير الدفاع الإسرائيلي: الاجتماعات التي سأعقدها خلال زيارتي إلى واشنطن تُعتبر ذات أهمية حاسمة لمستقبل الحرب في غزة ولبنان

    منذ 18 دقيقة
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