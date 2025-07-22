الأربعاء 27 محرم 1447 ﻫ - 23 يوليو 2025
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وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا بلورة خطة فعالة للتأكد من أن #إيران لن ترمم مشروعها النووي والصاروخي
منذ ساعة واحدة
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