الجمعة 7 رجب 1445 ﻫ - 19 يناير 2024
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: نفضل إعادة السكان إلى الشمال عبر تسوية ومستعدون أيضًا للقيام بذلك عبر القوة العسكرية
منذ ساعة واحدة
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