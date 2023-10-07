السبت 22 ربيع الأول 1445 ﻫ - 7 أكتوبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استدعاء جنود الاحتياط بعد الهجمات الصاروخية من قطاع غزة
منذ ساعتين
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