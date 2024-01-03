الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 3 يناير 2024
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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وزير الدفاع الإيراني: ندعم أنصار الله في كافة الأبعاد لكنهم مستقلون في قراراتهم
منذ دقيقتين
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