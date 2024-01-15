الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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وزير الدفاع البريطاني: سنخصص 200 مليون جنيه إسترليني لتصنيع طائرات مسيرة حديثة
منذ ساعة واحدة
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