الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
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    وزير الدفاع البريطاني: سنخصص 200 مليون جنيه إسترليني لتصنيع طائرات مسيرة حديثة

    منذ ساعة واحدة
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