الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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    وزير الدفاع البريطاني: لن نسمح بأن يكون البحر الأحمر منطقة محظورة

    منذ 40 دقيقة
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