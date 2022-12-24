السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
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    وزير الدفاع التركي يعلن مقتل أكثر من 500 شخص في إطار العملية العسكرية شمال العراق

    منذ 11 دقيقة
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