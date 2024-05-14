الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445 ﻫ - 14 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير الدفاع الروسي بيلوسوف: لا تعبئة عسكرية إضافية حاليا لكن أوامر التجنيد ستظل أولوية

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      وزارة الشؤون الاجتماعية
      خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
      صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
      بشار وماهر الأسد يتحدان ضد طهران!
      المقلاة الهوائية
      عدم تنظيف المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة