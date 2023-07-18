الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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    وزير الدفاع الصيني: ملتزمون ببناء علاقات مثمرة ومستقرة مع الولايات المتحدة ⁧‫

    منذ 36 دقيقة
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