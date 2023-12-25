الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
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    وزير الدفاع بحكومة أنصار الله الحوثيين: هدف التحالف الصهيوني الأمريكي إجبار اليمن على التراجع عن دعم فلسطين

    منذ 43 دقيقة
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