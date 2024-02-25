الأحد 15 شعبان 1445 ﻫ - 25 فبراير 2024
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وزير الدفاع في حكومة صنعاء: على الولايات المتحدة وبريطانيا و"إسرائيل" القبول بمعادلة جديدة تحفظ للدول أمنها واستقرارها وسيادتها على مياهها الإقليمية وعلى جرفها القاري
منذ 41 ثانية
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