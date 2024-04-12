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    وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية: على إثيوبيا أولا إلغاء مذكرة التفاهم مع أرض الصومال

    منذ 12 ثانية
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