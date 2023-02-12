الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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    وزير الزراعة التركي: نجري فحصًا يوميًا للتأكد من سلامة السدود ومحطات الطاقة عقب الزلزال

    منذ 46 دقيقة
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