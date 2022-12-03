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    وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لـmtv: دعوة ميقاتي سطو على الدستور وتبلغت "بالمزح" منه أنّ ثمة جلسة وسبق أن أبلغناه بموقفنا بعدم المشاركة

    منذ 52 دقيقة
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