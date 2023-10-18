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    وزير الصحة لـ"صوت لبنان": انطلقت فرق من وزارة الصحة إلى المستشفيات للتأكد من جهوزيتها

    منذ 44 ثانية
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