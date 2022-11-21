الأثنين 27 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 21 نوفمبر 2022
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أخبار لبنان
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الصحافة
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وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون بهدف أوبك+ لدعم التوازن في السوق وسندعم أي قرار لتحقيق هذا
منذ 51 دقيقة
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