الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
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    وزير الطاقة الجزائري لرويترز: التكهنات بشأن مراجعات مستبعدة لمستويات إنتاج أوبك+ ستؤدي على الأرجح إلى اضطراب كفاءة عمل أسواق النفط

    منذ ساعتين
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