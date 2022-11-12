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    وزير الطاقة السعودي: المملكة تتطلع لاستضافة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023

    منذ 9 دقائق
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