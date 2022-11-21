الأثنين 27 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 21 نوفمبر 2022
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وزير الطاقة السعودي: خفض الإنتاج الحالي بمقدار مليوني برميل يوميا مستمر حتى نهاية عام 2023
منذ 5 دقائق
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