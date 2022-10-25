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    وزير الطاقة السعودي: لدينا شعار بأن السعودية هي الدولة الأكثر موثوقية بشأن النفط ولم يسبق أن تخلينا عن واجبنا ومسؤولياتنا

    منذ 56 دقيقة
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