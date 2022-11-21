الأثنين 27 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 21 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير الطاقة السعودي ينفي بشكل قاطع التقارير التي تفيد بأن المملكة تناقش زيادة إنتاج النفط

    منذ 5 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
      تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر
      رونالدو وميسي
      سر نشر رونالدو وميسي صورة على إنستغرام في نفس التوقيت
      المنتخب الإيراني
      موقف لافت.. لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في كأس العالم