الخميس 22 رمضان 1444 ﻫ - 13 أبريل 2023
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الصحة
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وزير الطاقة: هناك نجاح نسبي لخطة الكهرباء وكان هناك نية لزيادة عدد ساعات التغذية إلى 8-10 ساعات إلا أن محدودية التمويل من قبل مصرف لبنان أبقى عليها عند 4-5 ساعات تغذية
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