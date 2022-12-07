الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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    وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: ميقاتي لم يعاتبني أبدا لعدم حضوري جلسة حكومة تصريف الأعمال

    منذ 14 دقيقة
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