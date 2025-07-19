الأحد 25 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025
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وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري: تجهيز قافلة لإجلاء العائلات من مناطق التوتر في مدينة شهبا بالسويداء
منذ 5 ساعات
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